O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, afirmam os jornais Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e O Globo. A imprensa do centro do país aponta que ele aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir Flávio Dino, que em fevereiro assumirá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).