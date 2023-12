O presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, avalia, nesta segunda-feira (18), que as possibilidades de articulação política do governo Eduardo Leite ainda deixam em aberto o resultado da votação desta terça (19), em relação ao projeto de aumento do ICMS, de 17% para 19,5%. Zanchin é deputado pelo MDB, partido do vice-governador Gabriel Souza.