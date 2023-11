O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), propôs destinar terras de “grandes devedores” a assentamentos de produtores rurais, por meio do processo de adjudicação de imóveis, que é a transferência de um bem do devedor para o credor. A possibilidade já é prevista em lei e o governo trabalha em um programa para contemplar famílias da reforma agrária.