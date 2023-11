A confusão se instalou na cena política de Canoas nesta sexta-feira (24), um dia depois do afastamento do prefeito Jairo Jorge (PSD) por decisão judicial. Após um período de impasse, o presidente da Câmara de Vereadores, Cris Moraes (PV), assumiu o comando da prefeitura, sob protestos de aliados do vice-prefeito Nedy de Vargas Marques (Avante), que está hospitalizado.