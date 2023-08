Operação Constituição Cidadã Silvinei teria dito "muita merda" e determinado "policiamento direcionado", revela agente da PRF sobre reunião antes do 2º turno Os diálogos foram extraídos do celular do policial rodoviário federal Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de análise de inteligência. Ele prestou depoimento à PF em dezembro de 2022