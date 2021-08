"Falta de provas" Juiz reconhece prescrição e livra deputado federal José Guimarães do processo de dólares na cueca Assessor do parlamentar, José Adalberto Vieira, foi preso ao tentar embarcar no aeroporto de Congonhas, em 2005, com US$ 100 mil escondidos junto ao corpo e mais R$ 209 mil em uma mala