Desdobramentos Saiba quem é Roberto Ferreira Dias, preso em sessão da CPI da Covid Ex-diretor do Ministério da Saúde chegou ao cargo por apadrinhamento do centrão e foi exonerado do posto em 29 de junho, depois da denúncia de que teria pedido propina de US$ 1 para autorizar a compra da vacina AstraZeneca