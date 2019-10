Entrevista "O que estão fazendo é um jogo tão sujo que nem o Lula fez", diz Joice Hasselmann Parlamentar atribui ataques que tem recebido ao "gabinete da raiva" do Planalto e afirma que Bolsonaro "continua agindo como aquele deputado do baixíssimo clero, do bloco do eu sozinho"