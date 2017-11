O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deixou na última sexta-feira (3) o Hospital Albert Einstein, onde estava internado após sofrer uma queda durante passeio com seus cães em São Paulo. O ministro passa bem. De acordo com o gabinete, o ministro foi por conta própria ao Hospital Albert Einstein, onde passou por avaliação e se constatou a fratura de "algumas costelas". Durante a recuperação da queda, Lewandowski trabalhou à distância e assinou decisões remotamente.