O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) presta depoimento à Justiça Federal desde as 9h desta segunda-feira (6). Ao juiz Vallisney Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, ele afirmou que marcou uma reunião entre o doleiro Lucio Funaro e o ministro da Secretaria de Governo, Moreira Franco, que ocupava, à época, a vice-presidência da Caixa Econômica Federal (CEF).

Além disso, contrariando depoimento de Funaro, Cunha negou que o doleiro tenha se encontrado por três vezes com o presidente Michel Temer.

O depoimento integra as investigações da Operação Sépsis, um desdobramento da Lava-Jato que apura suposto esquema de pagamento de propina envolvendo financiamentos do Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa. Além de Cunha e Funaro, são réus o vice-presidente da CEF Fábio Cleto, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro Henrique Eduardo Alves, e o empresário Alexandre Margotto.