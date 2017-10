Com 44 votos favoráveis e 26 contrários, o Senado derrubou nesta terça-feira (17) as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a Aécio Neves (PSDB-MG). Com a decisão, o senador tucano poderá retomar o mandato e ficará livre do recolhimento noturno que havia sido determinado pela Primeira Turma do STF em setembro.