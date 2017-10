O Senado deverá decidir nesta terça-feira (17) se mantém ou rejeita as medidas cautelares impostas contra Aécio Neves (PSDB-MG). Denunciado em junho por suspeita de corrupção passiva e obstrução à Justiça, o tucano precisa de 41 votos entre 81 senadores para reverter o afastamento do mandato e o recolhimento noturno que foram determinados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em 26 de setembro.

Na semana passada, por seis votos a cinco, o STF decidiu que o Congresso tem a palavra final sobre a aplicação de medidas cautelares contra parlamentes. Com isso, determinações do Supremo que afastem deputados e senadores precisam ser referendadas pela Câmara e pelo Senado, respectivamente, para que possam ser aplicadas. Na prática, a decisão do STF permite que as medidas contra Aécio sejam votadas pelos colegas do tucano.

Além do afastamento e do recolhimento noturno, o Supremo também decidiu que o senador deve entregar seu passaporte e não pode se comunicar com outros alvos da Operação Patmos, deflagrada em maio. Entre os investigados está a irmã do tucano, Andrea Neves.