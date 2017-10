Presidente durante discurso em solenidade de comemoração aos 20 anos do complexo agroindustrial e inauguração do maior abatedouro de peixes do Brasil, e, Palotina (PR).

A reação do público, explicou, é um sinal de que o país está no caminho certo.

— Ao longo do tempo, nós, da vida pública, nos acostumamos a detectar e analisar os aplausos. Em certas solenidades, o aplauso é cerimonioso, em outras protocolar, em outras há alguém que puxa a palma. Aqui não, o aplauso é verdadeiro porque vem do coração — avaliou o presidente.

Já no encerramento do discurso, Temer exaltou o papel do agronegócio na sustentação do PIB brasileiro em 2017.