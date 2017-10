Lula, que inicia no próximo dia 23 a etapa mineira de sua caravana pelo país, voltou a afirmar que vai ser candidato novamente ao Planalto no ano que vem "só porque não querem", mas disse que está "nu" diante das investigações das quais é alvo no âmbito da Operação Lava-Jato.

— Quem está pior é o pessoal da Lava-Jato, que contou mentira a meu respeito. A Polícia Federal da Lava-Jato mentiu, o Ministério Público mentiu, e o juiz aceitou as mentiras e está me julgando, e está me condenando por coisa que ele próprio diz que eu não fiz. Então, eles é que têm problemas para explicar para a opinião pública que eu não cometi crime que eles gostariam que eu tivesse cometido — afirmou.

— Poderia não ser candidato. Já fui presidente, fui bem sucedido, não tem nenhum presidente que terminou oito anos com 87% de bom e ótimo, com o Brasil crescendo 7,5%, com varejo crescendo a quase 14%. (...) Não precisaria ser candidato, mas só porque não querem, é que quero ser agora. Vou disputar dentro do PT e eles que arquem com a responsabilidade de tomar a decisão de me proibir de ser candidato — continuou Lula. — Se encontrarem alguma coisa errada que fiz, que me punam, porque não estou acima da lei. Nem quero estar. Até por que todas as leis que facilitam a apuração da corrupção foram feitas pelo PT. Portanto, se tem alguma coisa que o PT não tem medo é de investigação.