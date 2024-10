O tio do candidato a prefeito de São Pablo Marçal (PRTB), Edson Marçal (Podemos), recebeu 32 votos para vereador na cidade de Mozarlândia, a 302 quilômetros de Goiânia, no interior de Goiás. Com essa quantidade de votos, não se elegeu e ficou como suplente de vereador. A Câmara Municipal tem nove cadeiras.