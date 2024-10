Abílio Brunini foi eleito prefeito de Cuiabá, capital do Mato Grosso, neste domingo (27). O candidato do PL venceu uma disputa acirrada no segundo turno contra Lúdio Cabral, do PT. Abílio foi eleito matematicamente com cerca de 94% das urnas apuradas, quando alcançou 53% dos votos válidos, contra 46% de Cabral.