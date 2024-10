Matemática no pleito Notícia

Por que os quocientes eleitoral e partidário são decisivos na composição das câmaras municipais

Entenda o cálculo que define a distribuição das cadeiras, no qual um concorrente menos votado pode entrar no lugar de outro com melhor desempenho individual

07/10/2024 - 10h15min Atualizada em 07/10/2024 - 10h27min