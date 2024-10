Eleições municipais Notícia

População de Muçum aguarda soluções para as enchentes ao escolher representantes

Dois candidatos concorrem no município do Vale do Taquari: o atual prefeito, Mateus Trojan (MDB), 29 anos, e Marcos Antônio Bastiani (PSDB), 69

06/10/2024 - 14h55min