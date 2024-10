Os 3.190 eleitores de Dois Lajeados, na Serra, terão um compromisso a mais na hora da votação no próximo domingo (6). Além de prefeitura e Câmara, os moradores vão opinar se são favoráveis ou não à construção de um novo Centro Administrativo Municipal em uma área do Parque de Eventos João Pizzol. O município é o único no Rio Grande do Sul e um dos cinco do Brasil a realizar uma consulta pública durante o pleito municipal.