Para evitar imprevistos, eleitores caxienses precisam ficar atentos a mudanças nos endereços de seções eleitorais neste domingo (6), data em que ocorre o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Caxias do Sul é o segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, com 347,1 mil eleitores, e contará com 1.110 seções em 163 locais de votação, distribuídos em três Zonas Eleitorais: 16ª (54 locais), 136ª (54 locais) e 169ª (55 locais).