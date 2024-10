Eleições municipais

PL é o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno nas maiores cidades do país

Legenda de Jair Bolsonaro fez 10 eleitos nos principais centros urbanos do Brasil, seguida pelo União Brasil, que fez nove. Sigla ainda é a segunda com mais candidatos na segunda etapa, com 24 disputas em aberto

07/10/2024 - 10h39min Atualizada em 07/10/2024 - 10h42min