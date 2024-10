Aos 81 anos, Vilmar Motta Schmitt (PP) não usa WhatsApp. O atual prefeito de Capão do Leão, no sul do Estado, prefere conversar pessoalmente ou por ligação. Já aposentado, é agricultor e trabalhou em diferentes áreas antes de entrar na política, em 2000. Apesar de nunca ter sido um sonho, pegou gosto pelo ofício e, em 2025, iniciará o seu quarto mandato na administração pública. Para ele, a idade não é um impeditivo.