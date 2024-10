No dia 22 de outubro, André Fernando Zucunelli (MDB) completará 26 anos. O presente de aniversário deste ano, porém, chegou mais cedo. No último domingo (6), o emedebista conquistou 1,8 mil votos e foi eleito prefeito de Maximiliano de Almeida, no norte do RS. É o candidato mais jovem a conquistar o cargo no Estado.