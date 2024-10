Eleições 2024 Notícia

Maria do Rosário e Sebastião Melo respondem lideranças comunitárias da Capital

Segundo turno ocorre neste domingo em 51 municípios do país. No Rio Grande do Sul, voltam às urnas os eleitores de Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria.

26/10/2024 - 05h00min Atualizada em 26/10/2024 - 05h00min