Título de Eleitor: veja como era documento antigamente 

Em tempos de e-Título, é curioso ver os velhos documentos de eleitores do Brasil. O primeiro Título de Eleitor surgiu em 1881, no final do regime monárquico. O decreto ficou conhecido como Lei Saraiva, em homenagem ao presidente do Conselho de Ministros, José Antônio Saraiva, que articulou a aprovação da reforma eleitoral no parlamento. O voto ainda era privilégio de poucos, homens alfabetizados e que precisavam comprovar níveis de renda.