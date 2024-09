No tempo das cédulas de papel, o eleitor podia anular o voto de várias formas. Movimentos de protesto contra a classe política resultaram em inusitados campeões de votos. O mais famoso talvez seja o Macaco Tião, lançado "candidato" à prefeitura do Rio de Janeiro pela revista humorística Casseta Popular. Outra celebridade do mundo animal fez sucesso antes, o rinoceronte Cacareco.