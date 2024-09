A "mãe do Badanha" é uma expressão regional que ganhou muitas versões no Rio Grande do Sul. Ela pode ser invocada para despachar um chato, por exemplo, como "vá se queixar ao bispo". Em jornais antigos, localizei o ditado a partir da década de 1950. Em 1965, o jornalista Sérgio Jockyman escreveu que um jogador do Fluminense "driblou toda a defesa do Inter, até a mãe do Badanha".