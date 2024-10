Quatro dos 19 locais de votação de Porto Alegre foram alterados para as eleições de 2024 por causa da enchente de maio. São dois locais do bairro Sarandi, além de um na Cidade Baixa e outro na Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), as mudanças nesses quatro pontos atingem 12.828 eleitores das zonas eleitorais 1 e 158.