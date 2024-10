Após o anúncio do apoio do PSDB ao candidato Sebastião Melo na disputa de segundo turno à prefeitura de Porto Alegre, no início da tarde desta quarta-feira (9), o governador Eduardo Leite, principal expoente dos tucanos no Estado, manifestou-se sobre a aliança e ressaltou a decisão do partido de apoiar o emedebista ante a candidata do PT Maria do Rosário.