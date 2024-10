Corria o ano de 1993 quando o governador Leonel Brizola mandou chamar Juliana a seu apartamento, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Queria cumprimentá-la pelo aniversário de 18 anos. Enquanto o elevador do edifício São Carlos do Pinhal a levava até o sétimo andar, a jovem de cabelos castanhos e sorriso largo que acabara de chegar à maioridade suspirava: finalmente poderia tirar a carteira de habilitação.