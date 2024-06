Clima de guerra no Estado Notícia

Campanha da Legalidade: rebelião de militares na Base Aérea de Canoas impediu bombardeio no Palácio Piratini

Motim de sargentos, descontentes com a ordem da Aeronáutica para para que aviões fizessem rasantes sobre sede do governo do RS, foi contado em premiada série de reportagens em 2001. Quando a morte do líder trabalhista completa 20 anos, GZH relembra este episódio

20/06/2024 - 22h01min