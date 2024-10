As cidades de Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari, têm movimentação tranquila neste domingo (6) de eleições municipais. Até a metade da tarde, os municípios registraram problemas pontuais no pleito, relacionados principalmente à substituição de urnas eletrônicas. Além disso, com mudanças nos locais de votação devido à enchente de maio, alguns eleitores têm se dirigido aos locais errados para votar.