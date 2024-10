Entrevista na Gaúcha Notícia

"Estamos conversando e vendo as convergências das propostas", diz Rodrigo Decimo sobre possíveis alianças com PL e Novo no segundo turno em Santa Maria

Atual vice-prefeito do município, candidato do PSDB afirmou que está em tratativas com as siglas de oposição ao PT de Valdeci Oliveira, seu concorrente no próximo dia 27

11/10/2024 - 10h02min