Entrevista na Gaúcha Notícia

"Vamos atrás dos 57 mil que não foram votar", diz Valdeci Oliveira, candidato à prefeitura de Santa Maria

Petista liderou o primeiro turno das eleições, com 58.580 votos, contra 37.295 do seu adversário, Rodrigo Decimo (PSDB), com quem disputa a segunda etapa do pleito no próximo dia 27

11/10/2024 - 09h06min Atualizada em 11/10/2024 - 10h04min