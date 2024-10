Um carro que estava à serviço de agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foi roubado em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, na tarde de sexta-feira (4) Os agentes faziam o reconhecimento da Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva votará neste domingo (6).