Como está a disputa nas capitais na reta final da campanha

A liderança das disputas por prefeituras de 14 capitais brasileiras está pulverizada entre MDB, PSD, PP, União Brasil, Republicanos e Avante. O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, está à frente em quatro cidades, enquanto o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não ponteia em nenhuma. O PSB lidera em uma delas. Outras seis têm candidatos em empate técnico. É o que emerge de levantamento em 25 capitais com base nas pesquisas mais recentes realizadas pela Quaest.