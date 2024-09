As prefeituras gaúchas vão passar por uma renovação significativa nestas eleições. Os registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que somente 47,5% das cidades têm candidatos à reeleição no Executivo — proporção inferior à média nacional de 54% e o terceiro percentual mais baixo entre todos os Estados. Na ponta de cima desse ranking, em comparação, sete em cada 10 municípios do Pará contam com os atuais gestores na disputa.