Pesquisa Quaest: governo Lula é aprovado por 51% e desaprovado por 45% 

A mais recente pesquisa Genial/Quaest sobre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgada nesta quarta-feira (2), mostra uma leve queda na aprovação do trabalho: de 54% para 51%. O índice é maior que a rejeição, calculada em 45%. Outros 5% não souberam responder. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



Na pesquisa anterior, divulgada pela Quaest em julho deste ano, os que rejeitavam o governo Lula eram 43%, o que mostra que esse índice oscilou positivamente dois pontos.



Os grupos que mais aprovam a gestão de Lula são os moradores do Nordeste (69%), os que têm até o Ensino Fundamental (62%) e os que ganham até dois salários mínimos (62%).



A rejeição, por sua vez, é maior entre os que possuem o Ensino Superior incompleto ou mais (59%), os que recebem mais de cinco salários mínimos (57%), os autodeclarados brancos (55%) e os evangélicos (55%).