Na disputa por prefeituras e vagas em Câmaras de Vereadores em municípios de sete Estados, os 10 políticos mais ricos do Brasil possuem, juntos, uma fortuna de R$ 7,3 bilhões. No entanto, isso não é garantia de vitória nas urnas: metade deles não conseguiu se eleger no domingo (6) — entre os demais, um avançou para o segundo turno e quatro foram eleitos.