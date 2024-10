Eleição em São Paulo Notícia

Após fala do governador ligando Boulos ao PCC, candidato do PSOL pede inelegibilidade de Tarcísio e cassação da chapa de Nunes

Tarcísio de Freitas afirmou, sem apresentar provas, que o Primeiro Comando da Capital determinou voto no candidato psolista. Campanha de Boulos ingressou no TRE com uma ação de investigação eleitoral

27/10/2024 - 18h22min Atualizada em 27/10/2024 - 18h28min