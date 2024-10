Declaração de Tarcísio sobre Boulos compromete princípios republicanos, diz ministro da AGU

O ministro da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, disse neste domingo (27) que a declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre uma suposta preferência da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) pelo candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, "compromete os princípios republicanos". Segundo ele, as "autoridades competentes" não podem ignorar o movimento de Tarcísio.



O governador de São Paulo disse mais cedo a jornalistas que houve "um salve" da facção para votar "no outro" - ou seja, Boulos. Tarcísio apoia a tentativa de reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). A fala do chefe do governo estadual foi durante o horário de votação.