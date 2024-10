O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) concedeu uma entrevista coletiva na tarde deste domingo (27) para rebater, de forma veemente, as acusações do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que existiria uma ordem do Primeiro Comando da Capital (PCC) para que pessoas de determinadas regiões do município de São Paulo votassem no candidato do PSOL.