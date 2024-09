As eleições de 2024 definirão os chefes do Executivo de mais de 5,5 mil municípios brasileiros. O salário dos prefeitos de cada cidade costuma despertar curiosidade entre os eleitores. Um levantamento de Zero Hora apontou que, em julho de 2024, esses valores variavam entre R$ 19,2 mil e R$ 36,9 mil por mês.