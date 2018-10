Eleição para presidente Haddad reproduz acusação falsa contra Mourão por tortura Petista citou fala do compositor Geraldo Azevedo, que disse no fim de semana ter sido torturado pelo militar durante a ditadura. Mourão, no entanto, entrou no Exército três anos após a prisão do músico. Após a manifestação do presidenciável, Azevedo voltou atrás e pediu desculpas "pelo transtorno causado pelo equívoco"