Deputado estadual com base eleitoral em Caxias, Pepe Vargas assume a presidência da Assembleia Legislativa nesta segunda

A partir desta segunda-feira (3), Caxias do Sul volta a ter um representante com base eleitoral no município na presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O deputado estadual Pepe Vargas (PT) assume o cargo às 14h, em cerimônia a ser realizada no plenário da Casa, em Porto Alegre. O último caxiense que havia ocupado o cargo foi José Ivo Sartori, de janeiro de 1998 a janeiro de 1999.