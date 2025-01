Presença de chefes de poderes, de líder empresarial e convite para evento na Serra: os bastidores do almoço com o governador em Caxias do Sul

Prefeito de Bento Gonçalves (à direita, de óculos) também sentou à mesa com as autoridades de Caxias que recepcionaram a comitiva do Piratini. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na mesa do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na reunião-almoço na CIC Caxias, nesta quarta-feira (29), sentaram os chefes de dois poderes caxienses, o prefeito Adiló Didomenico e o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), além do anfitrião, Celestino Oscar Loro, presidente da CIC, e do deputado estadual Carlos Búrigo (MDB), que tem base eleitoral em Caxias.

O único “de fora” de Caxias do Sul que foi prestigiado com um assento na mesa do governador foi o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB), correligionário de Leite.

Já o vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo (União Brasil), sentou na mesa ao lado, com outras autoridades convidadas.

Presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto (E), a corte da Festa da Uva e o prefeito Adiló Didomenico convidaram o governador para a abertura da Festa das Colheitas, dia 7 de fevereiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Adiló Didomenico e representantes da Festa da Uva aproveitaram a oportunidade para convidar o governador para a abertura da Festa das Colheitas, que será no dia 7 de fevereiro, às 17h, na propriedade da Família Pagliosa, na Estrada Municipal do Vinho, na Terceira Légua.