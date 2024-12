Prefeitura de Caxias do Sul entrega proposta de quitação da dívida referente ao Caso Magnabosco

Na presença do prefeito Adiló Didomenico, foi entregue, na tarde desta segunda-feira (9/12), uma proposta de pagamento do débito do município com o Caso Magnabosco ao fundo credor inglês que adquiriu a dívida da família. A reunião presencial entre prefeitura e representantes do fundo, em Caxias do Sul, havia sido divulgada por Adiló na última quinta-feira (5), em Porto Alegre, durante o recebimento pelo prefeito do Prêmio Economista Destaque 2024, entregue pelo Conselho Regional de Economia (o Corecon RS).