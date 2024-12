Prefeito economista diz que está "prestes a fazer um acordo" para quitar Magnabosco, pendência que impacta orçamento caxiense

Prefeito Adiló Didomenico recebeu nesta quinta-feira distinção do Corecon RS, o Conselho Regional de Economia, com o Prêmio Economista Destaque 2024 Ícaro de Campos / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico, de Caxias do Sul, recebeu na quinta-feira à noite (5/12) o Prêmio Economista Destaque 2024 do Conselho Regional de Economia (o Corecon RS), em Porto Alegre. Adiló é economista formado pela UCS, com registro profissional há mais de 40 anos, e discursou dizendo que a formação em economia o ajudou à frente da prefeitura. Ele entusiasmou-se ao falar sobre a realidade do caixa do município, citando os desafios impostos pela pandemia e pelo clima. Lembrou o Caso Magnabosco, que impacta centralmente o orçamento do município, “uma pendência de mais de 40 anos, que estamos prestes a fazer um acordo e começar a quitar essa dívida”.

– Herdamos o orçamento faltando R$ 250 milhões e tínhamos que enfrentar esse desafio, em meio a pandemia e com a dívida milionária do Caso Magnabosco – disse.

Chegou a mencionar sua expectativa de caminhar para a celebração do acordo em reunião que o governo manterá com o fundo credor inglês que adquiriu a dívida da Família Magnabosco nesta segunda-feira (9/12), em Caxias do Sul:

– De fato, segunda vai ter essa reunião, é uma reunião presencial, com o pessoal do fundo. Eles vêm de São Paulo para cá. O que é importante dizer é que essas tratativas estão acontecendo há bastante tempo, dois, três anos, e que essa reunião de segunda é um passo importante para a concretização do acordo. Não que se saia dela com o acordo assinado, mas é um passo bem importante para isso – detalhou o procurador-geral adjunto, Felipe Barreto Dal Piaz.

A expectativa do procurador é de que a reunião desta segunda-feira aponte para a “confirmação da tendência de assinatura de acordo”.

"Acordo em 2025", diz procurador

Dal Piaz revela que a fase da conversação com o fundo é da discussão de valores e que as tratativas se alteraram após a entrada do fundo inglês. Ele confirma que, ao longo do processo, a dívida chegou a ser tratada ao redor de R$ 1 bilhão.

– Mas houve avanços depois da transferência para o fundo inglês, para um número muito mais real – destaca.

Ele revela ainda que a expectativa da formalização do acordo em 2025 é real:

– (Assim como o prefeito) Nós também estamos (com a expectativa do acordo). Estamos bem próximos, mas um acordo desses envolve uma série de outros passos para sua formalização, o que vai exigir mais alguns meses. Mas em 2025, com certeza.

Distinção do Corecon e as lições da faculdade

Adiló enfatizou em seu discurso no Corecon que usou na prefeitura o que aprendeu na faculdade de Economia:

– À frente da prefeitura, usei o que aprendi na sala de aula. Sugeri em um reunião reduzir custos, porque aprendi que “alíquota menor, arrecadação maior”. Fiquei sozinho na sala. E assim, depois de muita luta interna, provamos que era o melhor a fazer, reduzimos alíquotas em vários segmentos e incrementamos os negócios em 214% – contou.

Ele confirmou um novo cenário – e certamente será lembrado em algum momento por essa afirmação:

– Hoje temos o orçamento equilibrado e as contas em dia. O município hoje tem classificação A+ na economia.