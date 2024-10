Debate é marcado por "troca de farpas" entre candidatos à prefeitura de Caxias do Sul

Após a quase desistência do candidato Maurício Scalco (PL) no debate promovido pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul devido aos problemas de saúde de sua vice, Gladis Frizzo (PP), que exigiu a sua internação no Hospital Pompéia, o encontro entre Scalco e Adiló Didomenico (PSDB) aconteceu como previsto, iniciando às 19h desta quarta-feira (23). Durante todas as perguntas, ambos se atacaram, com Scalco falando que o atual prefeito "só faz promessas" e Adiló comparando o candidato do PL com o ex-prefeito, Daniel Guerra.