Com 145 candidatos a menos em relação ao pleito de 2020, a população de Caxias do Sul terá 340 opções para eleger os 23 novos vereadores da cidade para os próximos quatro anos. O salário dos parlamentares que forem eleitos aumentará dos atuais R$ 12.901,81 para R$ 15.801,63 a partir do próximo ano.